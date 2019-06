Trump lobt Mays Brexit-Verhandlungen - Brexit 'sehr gut für das Land'

LONDON (dpa-AFX) - Trotz ihres gescheiterten Brexit-Kurses hat US-Präsident Donald Trump die scheidende britische Premierministerin Theresa May für deren Verhandlungsführung gelobt.



May habe die Verhandlungen zu einem "sehr guten Punkt" gebracht, sagte Trump am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit May in London. "Sie ist wahrscheinlich eine bessere Verhandlungsführerin als ich."

Trump fügte an Mays Adresse hinzu: "Vielleicht werden Sie nicht die Anerkennung bekommen, die Sie verdienen. Aber ich denke, Sie verdienen viel Anerkennung." Trump sprach sich selber erneut für einen Austritt Großbritanniens aus der EU aus. "Ich denke, es wäre sehr gut für das Land", sagte der US-Präsident. "Das ist ein großartiges, großartiges Land und es will seine eigene Identität und es will seine eigenen Grenzen."/cy/DP/fba