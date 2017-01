Trump leitet Mauerbau an Grenze zu Mexiko ein

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der neue US-Präsident Donald Trump hat den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeleitet. Er unterzeichnete am Mittwoch einen entsprechenden Erlass. Zuvor hatte der US-Präsident dem Sender "ABC News" gesagt, der Baustart sei "in einigen Monaten" vorgesehen.

Trump hatte den Bau im Wahlkampf wiederholt angekündigt und betont, das Nachbarland werde dafür zahlen. Die mexikanische Regierung hat allerdings bereits mehrfach erklärt, dass man nicht für die Kosten aufkommen werde. Mit dem Mauerbau will Trump die illegale Einwanderung stoppen. Unterdessen trafen sich Vertreter Mexikos und der USA, um über die Zukunft der Beziehungen zwischen den USA und Mexiko zu beraten.

Foto: über dts Nachrichtenagentur