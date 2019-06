Trump legt Zoll-Streit mit Mexiko bei

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat den schwelenden Zoll-Streit mit Mexiko beigelegt. "I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico", schrieb Trump am späten Freitagabend (Ortszeit) auf Twitter. Die angedrohten Zölle würden nun doch nicht erhoben.

"The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended." Mexiko habe sich im Gegenzug bereit erklärt, die Flut von Migranten einzudämmen. "This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States", so Trump. Details sollen später bekannt gegeben werden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur