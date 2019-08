Trump kündigt neue Strafzölle auf chinesische Produkte an

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat neue Strafzölle auf chinesische Produkte ab September angekündigt. Das teilte Trump am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die USA werden chinesische Güter und Produkte im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar ab September mit einem neuen Strafzoll von 10 Prozent belegen.

Dies beinhalte jedoch nicht die Produkte aus China im Wert von 250 Milliarden US-Dollar, die bereits mit Sonderzöllen in Höhe von 25 Prozent belegt worden seien, so der US-Präsident. Man freue sich darauf, den "positiven Dialog" mit China über ein umfassendes Handelsabkommen Anfang September fortzuführen, so Trump weiter. Die Vereinigten Staaten und China hatten die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche am Mittwoch in Shanghai ohne sichtbare Fortschritte vorzeitig beendet.

