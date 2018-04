WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump klagt wieder über eine "Hexenjagd" - offensichtlich gegen seine Person. "A complete Witch Hunt!", twittere Trump am Sonntagmittag, ohne dass ein inhaltlicher Bezug erkennbar war. Trump sieht sich in der Öffentlichkeit einer Vielzahl an Vorwürfen ausgesetzt.

Vermutlich ist aber erneut der Vorwurf eines möglichen russischen Einflusses auf die Präsidentschaftswahl 2016 gemeint, spekulierten US-Medien am Sonntag. Zwei Stunden später rühmte sich der US-Präsident per Kurztextbotschaft für die Fortschritte im Korea-Konflikt: "Funny how all of the Pundits that couldn’t come close to making a deal on North Korea are now all over the place telling me how to make a deal!", schrieb er auf Twitter. Trump ist übers Wochenende in seinem privaten Feriendomizil Mar-a-Lago in Florida.

Foto: über dts Nachrichtenagentur