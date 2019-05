Trump irritiert die Märkte – aber sehen Sie genau hin….

Liebe Leserinnen und Leser,

in den vergangenen Tagen hat die Börse sowohl Investoren wie auch Analysten enttäuscht. Der Dax etwa tauchte kurz auf weniger als 12.000 Punkte ab und deutete an, dass die Rallye vorbei sein könnte. Ich bin davon überzeugt: Wir sehen in den kommenden Monaten noch deutlich steigende Kurse. Lassen Sie sich nicht schrecken, sondern investieren Sie.

Trump: Kein Problem

Auslöser für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung