Trump zu internationalem Handel: 'Millionen US-Bürger zurückgelassen'

US-Präsident Donald Trump hat die Notwendigkeit neuer Wege in der internationalen Handelspolitik betont.



"Millionen von US-Bürgern wurden durch die internationale Kommerzialisierung zurückgelassen", sagte Trump bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag in Washington. "Gemeinsam können wir eine Zukunft formen, in der alle unsere Bürger einen Weg zu finanzieller Sicherheit finden können."

Mit Blick auf den wiederholt kritisierten deutschen Handelsüberschuss gegenüber den USA sagte Trump: "Wir wollen Fairness, keine Siege." Deutschland habe bisher die besseren Verhandler als die USA gehabt, das müsse man anerkennen. "Vielleicht können wir das zumindest ausgleichen."