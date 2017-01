Trump holt Reagan-Veteranen als Handelsbeauftragten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der künftige US-Präsident Donald Trump macht mit Robert Lighthizer einen Veteranen aus der Reagan-Ära zum künftigen Handelsbeauftragen der US-Regierung.



Lighthizer habe als stellvertretender Handelsattaché in den 1980er Jahren zahlreiche bilaterale Abkommen ausgehandelt und den Umfang unfairer Einfuhren in die USA deutlich reduziert, heißt es in einer Mitteilung des Trump-Teams. Lighthizer (69) gilt als scharfer Kritiker der Handelsstrategien Chinas und als Protektionist.

Das Trump-Lager spielt mit dem Gedanken, Einfuhrzölle auszuweiten, um US-Unternehmen vor internationaler Konkurrenz zu schützen. Das noch von der Regierung Obamas ausgehandelte transpazifische Handelsabkommen TPP mit elf weiteren Ländern - ebenfalls ein Versuch, Chinas Vormachtstellung einzudämmen - liegt dagegen auf Eis. Dies gilt auch für das geplante europäisch-amerikanische Abkommen TTIP./dm/DP/jha