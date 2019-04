Trump hofft auf baldigen Durchbruch im Handelsstreit mit China

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Handelsstreit mit China nährt US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf einen baldigen Durchbruch.



"Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", sagte Trump bei einem Treffen mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He am Donnerstag (Ortszeit) im Weißen Haus. Zwar sei ein Abkommen weiterhin nicht sicher, bevor nicht alle Streitpunkte aus dem Weg geräumt seien. Man befinde sich aber auf einem guten Weg. Innerhalb der nächsten rund vier Wochen "könnte etwas sehr Monumentales verkündet werden", meinte Trump. Liu ist der Chefunterhändler der chinesischen Delegation, die zu Handelsgesprächen in Washington ist.

Trump sagte, das mögliche Handelsabkommen mit China könnte eine der umfassendsten Vereinbarungen werden, die jemals abgeschlossen worden seien. "Das ist der Großvater von allen. Wir werden sehen, ob es passiert. Es gibt eine sehr, sehr gute Chance, dass es passiert." Der US-Präsident fügte nach Angaben von anwesenden Reportern hinzu, man sei sich bei einigen der schwierigsten Themen einig geworden. Insgesamt seien mehr Punkte ausgeräumt worden als noch offen seien. Wenn ein Abkommen zustande komme, dann werde es ein Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geben./cy/DP/zb