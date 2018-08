Mainz (ots) -US-Präsident Donald Trump wütet fast täglich gegen SonderermittlerRobert Mueller. Die Russland-Ermittlungen seien eine Hexenjagd,Russlands Einmischung in die US-Wahlen "Fake News". In der"ZDFzoom"-Dokumentation "Trump gegen Putin: Komplott gegen Amerika?",die am Mittwoch, 22. August 2018, 22.45 Uhr, zu sehen ist, kommen dieAutoren Johannes Hano und Alexander Sarovic zu einem anderenErgebnis: Russische Geheimdienste, Oligarchen und Wikileaks haben2016 die Wahlen beeinflusst. Das Ziel: ein Sieg Donald Trumps.Das belegen zahlreiche Dokumente, die die Autoren einsehen undauswerten konnten. Ziel der russischen Operation sei es gewesen,"Amerika zu spalten und das Vertrauen der Bürger in die Demokratie zuzerstören", sagt der ehemalige FBI-Special-Agent Clinton Watts. Erselbst hat die russische Operation beobachtet.Der ehemalige Station-Chief der CIA in Moskau kommt zu demSchluss, es sei unbestreitbar, dass es einen russischen Angriffgegeben habe. Und James Comey, ehemaliger FBI-Chef, erklärt imInterview mit "ZDFzoom": "Die entscheidende Frage ist, wie tief dieseVerschwörung geht und wer von amerikanischer Seite darin verwickeltist."Donald Trump und Wladimir Putin bestreiten, dass es eineVerschwörung gegeben hat - doch die Beweise für ein Komplott gegenAmerika und seine Demokratie sind erdrückend.Pressemappe ZDFzoom: https://bit.ly/2BvcUlBhttps://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell