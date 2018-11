Trump feiert Ergebnis von US-Zwischenwahlen als Wahlsieg

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat die Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA am Dienstag als einen Wahlsieg der Republikaner bezeichnet und von einem "großartigen Tag" gesprochen. "Wir haben die Mehrheit im Senat erhalten", sagte Trump am Mittwoch. Dies sei den Republikanern gelungen, obwohl sie benachteiligt gewesen seien.

Man hätte die Mehrheit im Senat errungen, "obwohl sich die Medien gegen uns gestellt haben", so Trump weiter. In den letzten 60 Tagen hätte man viele Kandidaten gesehen, die er unterstützt habe. "Von elf Kandidaten haben neun gewonnen gestern Abend", sagte der US-Präsident. Die Kampagne der Republikaner habe die "blaue Welle" gestoppt. Es sehe bisher so aus, dass die Republikaner viele Sitze im Senat dazugewonnen hätten, so Trump. Sein Vorgänger Barack Obama habe dagegen bei seiner ersten Zwischenwahl viele Sitze verloren, so Trump weiter. Zudem stehe man wirtschaftlich gut da. Auch im Bergbau gebe es wieder Arbeitsplätze. "Wir werden keine Unternehmen mehr an andere Länder verlieren", so der US-Präsident. Man sei bereit konkurrenzfähig zu sein. Darüber hinaus hält Trump weiterhin an dem Mauerbau-Projekt an der Grenze zu Mexiko fest. "Wir brauchen die Mauer", so Trump.

