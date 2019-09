Trump ernennt kommissarischen Nationalen Sicherheitsberater

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Charles Kupperman zum kommissarischen Nationalen Sicherheitsberater ernannt.



Ein Regierungssprecher bestätigte am Dienstag nach der überraschenden Entlassung John Boltons Journalisten in Washington, dass Kupperman die Geschäfte vorübergehend übernehmen werde. Seit Anfang des Jahres war Kupperman Boltons Stellvertreter im Weißen Haus. Trump hatte am Dienstag angekündigt, in der kommenden Woche einen Nachfolger benennen zu wollen./lkl/DP/zb