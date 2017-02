Trump erklärt seine Schweden-Äußerung

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat versucht seine viel diskutierte Äußerung "Was letzte Nacht in Schweden passiert ist" zu erklären. Demnach habe er sich auf einen Fernsehbericht des US-Senders "Fox News" bezogen, teilte der US-Präsident via Twitter mit. Dort wurde am Freitagabend eine Vorschau für eine Sendung ausgestrahlt, in der ein US-Dokumentarfilmer über Einwanderung und Kriminalität in Schweden spricht.

Offenkundig bezogen sich die Aussagen aber nicht auf bestimmte Ereignisse der vergangenen Wochen oder Monate. Nach Trumps Äußerung - "Seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist. Schweden, wer hatte das gedacht" - die er in einen Zusammenhang mit Flüchtlingen und Einwanderungspolitik gebracht hatte, war unter anderem einer Erklärung von der schwedischen Regierung gefordert worden. Eine Sprecherin des Weißen Hauses betonte unterdessen, der US-Präsident habe in seiner Florida-Rede nicht einen speziellen Vorfall gemeint.

