Trump erklärt den Staatsbankrott! Was das für Anleger bedeutet

Nach der wirren Arabien- und Europareise kündigt der US-Präsident den Ausstieg aus dem Klima-Abkommen von Paris an. Das ärgert längst nicht nur Umweltschützer. Was aber viele Beobachter überhört haben, finde ich noch viel erstaunlicher: Trump erklärte die USA praktisch für insolvent. Lies hier, wie ich das meine und auf was du bei deinen Investitionen jetzt unbedingt achten solltest.

Die Verpflichtung

Lass uns zunächst kurz einen Blick darauf werfen, warum viele Länder sich in einer schweren Krise befinden oder extrem unterentwickelt sind. Denn die drei folgenden Hauptursachen haben viel damit zu tun, warum das, was am 1. Juni passiert ist, so einschneidend…