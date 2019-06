Trump droht Tech-Riesen: 'Sie sollten verklagt werden'

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die großen Tech-Konzerne erneut scharf angegriffen.



"Sie sollten verklagt werden", sagte er am Mittwoch dem Sender "Fox Business". Trump beklagte, dass "konservative" Inhalte unterdrückt würden. "Wir sollten Google und Facebook verklagen, und vielleicht werden wir das tun". Zudem attackierte er Twitter, das es ihm "sehr schwer mache", seine Botschaften zu verbreiten, da Nutzer daran gehindert würden, ihm zu folgen. Was Twitter mache, sei "einfach fürchterlich"./hbr/DP/he