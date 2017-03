Trump dreht Obamas Klimapolitik zurück

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der neue US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag ein Dekret unterzeichnet, mit dem Kernstücke der Klimapolitik seines Amtsvorgängers Barack Obama zurückgedreht werden. Zahlreiche Klimaschutzbestimmungen sollen widerrufen oder überprüft werden. So sollen nach dem Willen der Regierung in Washington Hemmnisse für den Abbau von Kohle, Öl und Gas reduziert werden und die USA unabhängiger von ausländischen Energiequellen werden.

Das Dekret beende den "Krieg gegen die Kohle", so Trump. Damit würden zahlreiche neue Jobs in den USA geschaffen. Umweltschützer hatten das Vorhaben bereits im Vorfeld scharf kritisiert.

Foto: über dts Nachrichtenagentur