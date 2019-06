Trump bringt Spontan-Treffen mit Kim Jong Un ins Spiel

OSAKA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat ein mögliches Überraschungstreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an der innerkoreanischen Grenze an diesem Sonntag ins Spiel gebracht.



Er werde den G20-Gipfel in Osaka gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon Jae-In in Richtung Seoul verlassen, schrieb Trump am Samstag auf Twitter. "Während ich da bin, falls Vorsitzender Kim von Nordkorea dies sieht, ich würde ihn an der Grenze/entmilitarisierte Zone treffen, einfach, um ihm die Hand zu schütteln und Hallo zu sagen(?)!", schrieb Trump. Es hatte Spekulationen über ein mögliches Treffen der beiden Politiker gegeben, die sich bereits zweimal in Singapur und Hanoi zu Gipfeltreffen begegnet sind. Sowohl das Weiße Haus als auch Trump selbst hatten Planungen für ein Treffen an der Grenze jedoch dementiert./dm/DP/zb