Trump bricht zu G20-Gipfel auf - Treffen mit Merkel geplant

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist am Mittwoch zum G20-Gipfel nach Japan aufgebrochen.



Bei dem Treffen der großen Wirtschaftsnationen in Osaka will der Republikaner auch mehrere bilaterale Gespräche führen, darunter mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, wie im Vorfeld aus dem Weißen Haus verlautete. Trump und Merkel hatten zuletzt kurz am Rande der D-Day-Feierlichkeiten im britischen Portsmouth miteinander gesprochen. Das Verhältnis zwischen den beiden Regierungen gilt als angespannt./hma/DP/he