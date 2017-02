WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat alle ihn betreffenden negativen Umfragen als "Fake News" bezeichnet. "Alle negativen Umfragen sind Fake News", schrieb Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter. Sie seien "genauso wie die CNN, ABC, NBC-Umfragen zur Wahl".

Die Bürger des Landes wollten sichere Grenzen und extreme Sicherheitsüberprüfungen von Einreisenden, so Trump weiter. Laut aktuellen Umfragen war noch kein US-Präsident so kurz nach seiner Amtseinführung so unbeliebt wie Trump: Der Nachrichtensender CNN ermittelte eine Zustimmung von nur 44 Prozent zu seiner Politik. Der Sender CBS ermittelte nur 40 Prozent Zustimmung.

