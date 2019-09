Trump besucht entgegen ursprünglicher Planungen UN-Klimagipfel

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat entgegen seiner ursprünglichen Planungen doch den UN-Klimagipfel in New York besucht.



Trump tauchte am Montagvormittag unangekündigt bei der Veranstaltung auf, während der indische Premierminister Narendra Modi sprach.

Der US-Präsident hatte parallel zum Klimagipfel zu einer eigenen Veranstaltung im UN-Hauptquartier eingeladen. Dabei sollte es um den Schutz von Religionsfreiheit gehen. Auf Trumps offiziellen Programm stand der Klimagipfel am Montag nicht.

Am Vormittag war der US-Präsident vor der angekündigten Zeit im UN-Hauptquartier angekommen. Die US-Delegation beim Klimagipfel sollte von einer stellvertretenden Abteilungsleiterin aus dem Außenministerium angeführt werden. Trump hat sich mehrfach skeptisch dazu geäußert, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und falls ja, ob er vom Menschen verursacht ist. Die USA - einen der größten Verursacher von Treibhausgasen - hat Trump aus dem internationalen Pariser Klimaschutzabkommen zurückgezogen./cy/DP/jha