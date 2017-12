Trump bestreitet Abgang von Tillerson

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat einen Abgang oder gar einen Rausschmiss von Außenminister Rex Tillerson bestritten. "The media has been speculating that I fired Rex Tillerson or that he would be leaving soon - FAKE NEWS!", schrieb Trump am Freitag auf Twitter - und gleichzeitig auf Instagram, wo er auch ein Foto von Tillerson und sich veröffentlichte. "He’s not leaving and while we disagree on certain subjects, (I call the final shots) we work well together and America is highly respected again!", so der US-Präsident weiter.

Die New York Times hatte am Donnerstag geschrieben, CIA-Chef Mike Pompeo solle innerhalb der nächsten Wochen den US-Außenminster ablösen. Bei der CIA solle Pompeo von Senator Tom Cotton, einem Republikaner aus Arkansas, ersetzt werden. Die Zeitung berief sich dabei auf Regierungsvertreter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur