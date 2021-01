Trump aus Washington abgereist

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Der scheidende US-Präsident Donald Trump ist wenige Stunden vor der Amtsübernahme seines Nachfolgers Joe Biden aus Washington abgereist. Er verließ das Weiße Haus am Mittwoch gegen 8:15 Uhr Ortszeit (14:15 Uhr deutscher Zeit) per Hubschrauber. Entgegen der üblichen Praxis nimmt Trump an der Zeremonie zur Amtsübergabe nicht teil.

Biden hatte sich erfreut darüber gezeigt, als Trump diesen Schritt angekündigt hatte und es als "gute Sache" bezeichnet. Der Republikaner erkennt den Wahlsieg seines designierten Nachfolgers weiterhin nicht an. Dennoch: Um 12 Uhr Ortszeit (18 Uhr deutscher Zeit) beginnt offiziell die Amtszeit Bidens.

