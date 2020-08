Trump angriffslustig vor Demokraten-Parteitag

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat unmittelbar vor dem Parteitag der Demokraten seine Attacken gegen Herausforderer Joe Biden erneuert.



Biden sei "eine Marionette linker Extremisten", sagte Trump bei einem Auftritt in der Stadt Mankato im Bundesstaat Minnesota. Sie wollten "amerikanische Freiheit durch linken Faschismus ersetzen", sagte der US-Präsident.

Kurz zuvor griff Trump Biden bereits in Minneapolis an. "Joe sitzt in seinem Keller, er kommt nicht raus, und sie stellen ihm keine Fragen", sagte Trump im Bundesstaat Minnesota in Anspielung darauf, dass Biden bisher kaum für Journalisten verfügbar war. Er hingegen werde ständig von Reportern mit "Feuer in den Augen" befragt. Trump sprach jeweils auf den Flughäfen der beiden Städte.

Trump hielt Bidens Vize-Kandidatin Kamala Harris vor, sie habe zur Unterstützung der Organisation Minnesota Freedom Fund aufgerufen, die Kautionen für "Randalierer, Plünderer, Angreifer und Anarchisten" hinterlegt habe. Trump flog am Montag für mehrere Wahlkampf-Auftritte nach Minnesota, während später am Tag der bis Donnerstag angesetzte Parteitag der Demokraten beginnen sollte./so/DP/he