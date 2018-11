Trump: Werde Russland-Untersuchungen von Mueller nicht stoppen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den Kongresswahlen in den USA hat Präsident Donald Trump seine Kritik an den Russland-Untersuchungen von FBI-Sonderermittler Robert Mueller erneuert.



Zugleich betonte er bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Weißen Haus aber, er werde die Ermittlungen nicht stoppen. "Ich könnte sagen, diese Untersuchung ist vorbei." Aus politischen Gründen werde er das aber nicht machen, auch wenn die Anschuldigungen haltlos seien.

Muellers Team untersucht unter anderem, ob Trumps Wahlkampfteam beim Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen mit Russland getroffen hat. Trump betonte am Mittwoch erneut, es habe solche Absprachen nicht gegeben. Zu den Untersuchungen sagte der Präsident: "Ich denke, dass sie sehr schlecht für unser Land sind. Ich denke, dass es eine Schande ist." Die Ermittler recherchierten einseitig. "Sie sollten auch auf die andere Seite schauen."/cy/DP/tos