Trump: USA fahren harten Kurs gegenüber Russland

CHEQUERS (dpa-AFX) - Vor seinem Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump Vorwürfe eines zu weichen Kurses im Verhältnis zu Russland zurückgewiesen.



"Wir sind viel härter gegenüber Russland gewesen als jeder andere", sagte Trump am Freitag bei einer Pressekonferenz mit der britischen Premierministerin Theresa May am Landsitz Chequers bei London. Trump verwies darauf, dass er Nato-Bündnisstaaten beim Gipfel in Brüssel zu der Zusage gedrängt habe, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. "Glauben Sie, dass Putin darüber glücklich ist? Das denke ich nicht."

Trump sagte, sollte er ein gutes Verhältnis zu Putin entwickeln, sei das eine gute Sache. Mit Blick auf die russische Besetzung der Krim erhob Trump Vorwürfe gegen seinen Vorgänger Barack Obama. Die Besetzung sei in dessen Amtszeit geschehen. "Das war eine Obama-Katastrophe." Trump kommt an diesem Montag in Helsinki zu einem Gipfeltreffen mit Putin zusammen./cy/DP/nas