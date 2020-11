Trump: So will er Fox zerstören!

Zusätzlich zu seiner Kritik an linksgerichteten Medienorganisationen hat Präsident Donald Trump in den letzten Jahren auch bei Fox Corp (NASDAQ:FOX) (NASDAQ:FOXA) und Fox News Kritik geübt. Diese Angriffe haben seit dem Wahltag zugenommen, und Axios berichtete am Donnerstag, dass Trump einen Hintergedanken haben könnte, Fox zu verfolgen.

Was geschah

Axios berichtete von einer “Quelle mit detailliertem Wissen über Trumps Absichten”, die sagte, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung