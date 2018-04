Trump: Sind von Einigung mit Nordkorea noch weit entfernt

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump sieht eine Einigung mit Nordkorea im Ringen um das Atom- und Raketenprogramm des Landes noch in weiter Ferne.



Das schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Nordkorea hatte kurz vor historischen Gipfeltreffen überraschend den vorläufigen Stopp seiner Atomversuche und Tests mit Interkontinentalraketen verkündet.

Trump schrieb, vielleicht werde man Erfolg haben, vielleicht auch nicht - "wir werden sehen". Für Ende Mai oder Anfang Juni steht ein Treffen Trumps und Kims im Raum.

In einem anderen Tweet verwahrte sich Trump gegen Kritik, die US-Regierung lasse sich von Kim Jong Uns Verhalten blenden. Während die USA in den Verhandlungen mit Pjöngjang nichts aufgegeben hätten, habe Nordkorea einer Denuklearisierung zugestimmt und den Teststopp verkündet.

An Trumps Position gibt es in den USA zunehmend Kritik. US-Medien schrieben, er lasse sich von Kims Ankündigungen an der Nase herumführen. Dieser mache vor den Gipfeln nur gut Wetter und bediene Trumps Eitelkeit. Es handle sich um kein substanzielles Einlenken des Machthabers, könne doch Nordkorea die Atomversuche jederzeit wieder anfahren. Auch habe es sein Programm nicht aufgegeben./ki/DP/men