Trump: Schritte zu Amtsenthebungsverfahren 'schlecht für unser Land'

WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Demokraten scharf für ihre Ankündigung kritisiert, erste Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen ihn zu starten.



"So ein wichtiger Tag bei den Vereinten Nationen, so viel Arbeit und so viel Erfolg und die Demokraten mussten ihn absichtlich ruinieren und herabsetzen", twitterte Trump am Dienstag und sprach von "Hexenjagd-Müll". "So schlecht für unser Land!"

Wegen Vorwürfen des Machtmissbrauchs im Zusammenhang mit einem Telefonat mit dem Präsidenten der Ukraine hatte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Dienstag angekündigt, erste konkrete Schritte für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten einzuleiten. Die Demokratin warf Trump Verfassungsbruch vor.

Vor Pelosis Erklärung hatte Trump klargemacht, dass sich die Demokraten seiner Ansicht nach mit einem solchen Vorstoß ins eigene Fleisch schneiden würden. Die gute Nachricht sei, dass die Wähler es verstanden hätten, sagte Trump bei einem Treffen mit dem irakischen Präsidenten Barham Salih in New York am Rande der UN-Generalversammlung. "Sie (die Demokraten) werden die Wahl verlieren."/lkl/DP/he