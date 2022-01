Trump-SPAC fliegt – das musst Du jetzt wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Digital World Acquisition":

Digital World Acquisition (WKN: A3CYXD) treibt mit Hochdruck den Launch des sozialen Netzwerks Truth Social voran, mit dem sich Ex-US-Präsident Donald Trump wieder öffentlich zu Wort melden will. Die Aktie stieg auch am Dienstag ungebremst weiter um +14,11% auf 63,80 US$.

Die Trump Media & Technology Group ist die Medienorganisation des 45.ten Präsidenten der USA, Donald Trump. Dieser hadert mit dem Ausschluss seiner Accounts auf Twitter, Facebook und YouTube ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.