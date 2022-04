Trump-SPAC: Wie gewonnen, so zerronnen

Weitere Suchergebnisse zu "Digital World Acquisition":

Hausgemachte Probleme beim Truth-Social-Betreiber, Elon Musks Ambitionen auf eine Twitter-Übernahme und der schwächelnde Gesamtmarkt: All das ließ die Aktie von Digital World Acquisition (WKN: A3CYXD) abstürzen vom März-Hoch jenseits von 100 US$ auf nunmehr rund 40 US$. Dabei arbeitet man mit vereinten Kräften daran, dass die Ernüchterung wieder der Euphorie weicht.

Die Trump Media & Technology Group ist die Medienorganisation des 45.ten Präsidenten der USA, ...





