Trump-SPAC: Jetzt noch einsteigen?

Die furiose Anschlussrallye an die Fusionsnews der Trump Media & Technology Group mit Digital World Acquisition (WKN: A3CYXD) hat die Aktie des SPAC-Vehikels von 10 US$ auf 83,86 US$ oder in der Spitze auf 175 US$ katapultiert. Anleger suchen nach Orientierung.

Die Trump Media & Technology Group ist die Medienorganisation des 45.ten Präsidenten der USA, Donald Trump. Dieser hadert mit dem Ausschluss seiner Accounts auf Twitter, ...





