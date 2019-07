Trump: Republikanischer Senator soll Gespräche mit Iran ausloten

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat einen republikanischen Senator beauftragt, eine mögliche Aufnahme von Gesprächen mit dem Iran auszuloten.



Senator Rand Paul habe seine Hilfe angeboten, erklärte Trump am Freitag. "Wir werden sehen, was passiert", sagte er. Irans Wirtschaft befinde sich derzeit im freien Fall. Trump äußerte sich daher zuversichtlich, dass es bald eine Lösung des Konfliktes mit dem Iran geben werde.

Trump hatte im vergangenen Jahr das Atomabkommen mit dem Iran einseitig aufgekündigt. Jüngst hatte er sich für Gespräche mit dem Iran ohne Vorbedingung offen gezeigt, Teheran lehnte dies jedoch ab. Die USA und der Iran unterhalten keine diplomatischen Beziehungen, weswegen es keine regelmäßigen Kontakte von Diplomaten gibt. Die Spannungen mit dem Iran - auch in der unter anderem von Öltankern genutzten Straße von Hormus - hatten zuletzt stark genommen.

US-Medien hatten zuvor berichtet, dass sich Paul, ein Senator aus Kentucky, diese Woche in New York mit dem iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif getroffen haben soll. Paul hatte vergangenes Wochenende mit Trump Golf gespielt. Paul sitzt seit 2011 im Senat. Bislang war sein Verhältnis zu Trump on Höhen und Tiefen geprägt. Er hatte den Präsidenten zum Beispiel für den Angriff eines Militärflugplatzes in Syrien kritisiert. Trump wiederum zeigte sich frustriert über Paul wegen dessen Opposition zu einem Gesundheitsgesetz. An anderer Stelle pries er ihn dagegen./jbz/DP/he