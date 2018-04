BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat sich vor dem Besuch von Angela Merkel über zu wenig Zeit mit der Kanzlerin beklagt - ob aufrichtig gemeint oder nicht. "So much to discuss, so little time", schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Er freue sich auf die Kanzlerin und ergänzte: "It will be good for both of our great countries!" Merkel und Trump haben am Freitagmittag (Ortszeit) im Weißen Haus nur 20 Minuten für ein persönliches Gespräch, danach folgt noch ein kurzes Arbeitsessen.

Frankreichs Präsident Macron hatte dagegen zu Beginn der Woche einen mehrtägigen Staatsempfang in Washington bekommen - unter anderem auch mit Staatsbankett und Damenprogramm.

