Trump: Keine geheimen Absprachen mit Russland bei US-Wahlen

HELSINKI (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Vorwürfe geheimer Absprachen mit Russland bei seinem Wahlsieg im Jahr 2016 entschieden zurückgewiesen.



"Es gab keine geheimen Absprachen", sagte Trump am Montag in Helsinki bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kremlchef Wladimir Putin zum Abschluss ihres ersten Gipfeltreffens. "Wir haben eine brillanten Wahlkampf geführt, und deshalb bin ich Präsident." Auch Putin dementierte, dass sich Russland in die US-Präsidentschaftswahlen eingemischt habe.

Trump machte die Russland-Ermittlungen von Sonderermittler Robert Mueller erneut für "negative Auswirkungen" für die schlechten Beziehungen zur Regierung in Moskau verantwortlich. Die Untersuchungen seien "eine Katastrophe", sagte Trump.

Trump hatte vor dem Gipfeltreffen die frühere Politik der USA und die Ermittlungen seines Justizministeriums in der Russland-Affäre für das schlechte Verhältnis zu Moskau verantwortlich gemacht. "Unsere Beziehung zu Russland war NIEMALS schlechter, dank vieler Jahre amerikanischer Torheit und Dummheit und nun wegen der manipulierten Hexenjagd!", schrieb er auf Twitter. Das russische Außenministerium kommentierte die Nachricht Trumps ebenfalls auf Twitter mit den Worten: "We agree" ("Wir stimmen zu")./cy/DP/she