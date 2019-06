Trump: Iran hat 'sehr großen Fehler' gemacht

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Abschuss einer US-Drohne durch den Iran hat US-Präsident Donald Trump Vorwürfe gegen die Führung in Teheran erhoben.



"Der Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht!", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. Zuvor hatten die US-Streitkräfte den Abschuss ihrer Drohne als "nicht provozierten Angriff" verurteilt. Nach Angaben des US-Zentralkommando Centcom, das die Truppen im Nahen Osten führt, wurde die Drohne vom Typ "RQ-4A Global Hawk" im internationalen Luftraum abgeschossen. Der Iran wirft den USA dagegen vor, das unbemannte Flugzeug sei in den Luftraum des Landes eingedrungen und deswegen abgeschossen worden./cy/DP/fba