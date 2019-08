Trump: Indien und Pakistan können Kaschmir-Konflikt allein lösen

BIARRITZ (dpa-AFX) - Indien hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump den Konflikt in der krisengeschüttelten Kaschmir-Region im Griff.



"Wir haben gestern Abend über Kaschmir gesprochen, und der Premierminister glaubt wirklich, dass er es unter Kontrolle hat", sagte Trump am Montag nach einem Treffen mit dem indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi beim G7-Gipfel in Biarritz. Er sei sich sicher, dass Indien nun im Gespräch mit Pakistan etwas erreichen könne. Er gehe von aus, dass die beiden Staaten das Problem selbst regeln können. "Sie machen das schon seit langem."

Anfang August hatte Indien der indischen Kaschmir-Region den Autonomiestatus entzogen und damit die Spannungen im Verhältnis zu Pakistan schlagartig erhöht. Seitdem häufen sich wieder Scharmützel entlang der Kontrolllinie, der de-facto-Grenze zwischen den beiden Ländern in der Region Kaschmir./shg/DP/fba