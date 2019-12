Trump: Handelsabkommen mit China wird am 15. Januar unterzeichnet

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Die "erste Phase" eines Handelsabkommens zwischen den USA und China soll Mitte Januar unterzeichnet werden. Er werde das "sehr große und umfassende Phase-eins-Handelsabkommen" am 15. Januar unterschreiben, kündigte US-Präsident Donald Trump am Dienstag über den Kurznachrichtendienst Twitter an. Die Unterzeichnungszeremonie soll im Weißen Haus stattfinden.

Dabei würden "hochrangige Vertreter" Chinas anwesend sein, so der US-Präsident weiter. Zu einem "späteren Zeitpunkt" werde er nach Peking reisen, wo Verhandlungen über eine "zweite Phase" stattfinden sollen, so Trump weiter.

