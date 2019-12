WASHINGTON (dpa-AFX) - Das partielle Handelsabkommen der USA mit China soll am 15. Januar im Weißen Haus unterzeichnet werden.



Ein noch auszuhandelndes zweites Folgeabkommen soll dann zu einem späteren Zeitpunkt in Peking unterschrieben werden, erklärte US-Präsident Donald Trump am Dienstag über Twitter./jbz/DP/he