Trump nach G20-Gipfel auf dem Rückweg in die USA

BUENOS AIRES (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach zweitägigen Beratungen beim G20-Gipfel in Buenos Aires Argentinien wieder verlassen.



An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One machte er sich am Samstagabend (Ortszeit) auf den Weg zurück nach Washington. Am Samstag hatte er unter anderem noch Unterredungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staatschef Xi Jinping. Trump wird am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) zurück in Washington erwartet, wo die Trauerfeierlichkeiten für den gestorbenen Ex-Präsidenten George H. W. Bush zu organisieren sind./dm/DP/zb