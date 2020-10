Trump, Corona und das Unternehmen…

Liebe Leser,

Donald Trump ist an Corona erkrankt, wie wir seit kurzem wissen. Der US-Präsident sei sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden, heißt es. Dort wird der nur an leichten Symptomen Erkrankte behandelt. Die Nachrichtenlage erinnert mich an die früheren Berichterstattungen zu Erkrankungen des Papstes oder wahlweise früherer Kremls-Chefs. Die Lage ist stets “gut” oder “unter Kontrolle”, um dann scheibchenweise aufgelöst zu werden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung