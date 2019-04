Trump: Cain will nicht ins Fed-Direktorium

WASHINGTON (dpa-AFX) - Herman Cain wird nicht in das Direktorium der US-Notenbank einziehen.



Der ehemalige Manager einer Pizzafirma habe ihn gebeten, ihn nicht zu nominieren, hieß es in einem am Montag verbreiteten Tweet von US-Präsident Donald Trump. Er werde diesen Wunsch respektieren. Die Wahl Cains war auch innerhalb der Konservativen auf Widerstand gestoßen, was seine notwendige Bestätigung durch den Senat in Frage gestellt hatte./he