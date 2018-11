Trump: Brexit-Deal ist gut für die EU

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat neues Öl ins Feuer der Debatte um die Deutung eines Brexit-Abkommens zwischen der Europäischen Union und Großbritannien gegossen.



"Es hört sich nach einem großartigen Deal für die EU an", sagte Trump am Montag in Washington über die am Vortag in Brüssel erreichte Einigung. Mit Blick auf die Situation der Briten fügte er an: "Wie der Deal aussieht, könnte es sein, dass sie nicht in der Lage sind, mit uns Handel zu treiben, und ich glaube nicht, dass sie das wollen", sagte Trump. "Das wäre ein großes Minus für den Deal."

Damit ergriff Trump de facto die Position der Befürworter eines ungeregelten Brexit in Großbritannien. Die vor allem vom rechten Flügel ihrer eigenen Konservativen Partei kommenden Kritiker werfen Premierministerin Theresa May vor, den Verhandlungspartnern in Brüssel zu große Zugeständnisse gemacht zu haben. Die Vereinbarung, die am 11. Dezember noch vom britischen Unterhaus angenommen werden muss, dort aber derzeit keine Mehrheit sicher hat, sieht unter anderem Übergangsfristen für den Verbleib Großbritanniens im EU-Binnenmarkt sowie in der Zollunion vor.

Dies würde Großbritannien beim Handel mit den USA in der Tat bis Ende 2020 weiter an EU-Regeln binden, britisch-amerikanischen Handel jedoch keinesfalls verhindern./dm/DP/she