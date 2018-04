WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Angriff auf Syrien zufrieden gezeigt. "A perfectly executed strike last night", schrieb Trump am Samstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter. Mit den Worten "Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military", dankte der US-Präsident den Verbündeten und ergänzte: "Could not have had a better result. Mission Accomplished!" Am Vorabend hatte Trump den Militärschlag in einer Rede an die Nation angekündigt und mit der Vergeltung für einen angeblichen Chemiewaffeneinsatz durch das syrische Regime begründet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur