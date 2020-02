Trump: Amerika muss als erste Nation Flagge auf dem Mars hissen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat den Kongress dazu aufgerufen, auf dem Weg zum Mars eine neue amerikanische Mond-Mission zu finanzieren.



Damit müsse sichergestellt werden, dass die USA die erste Nation würden, "die ihre Flagge auf dem Mars hisst", sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) bei seiner Ansprache zur Lage der Nation im US-Repräsentantenhaus. Trump hatte bei seiner Rede im Kongress vor einem Jahr gesagt: "Dieses Jahr werden amerikanische Astronauten in amerikanischen Raketen in den Weltraum zurückkehren." Dieses Versprechen hat er seitdem nicht erfüllt./cy/DP/zb