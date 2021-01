Trump-Administration: Xiaomi und Cnoonc auf schwarze Liste!

Die Administration des scheidenden Präsidenten Donald Trump erhöht den Druck auf China weiter, auch wenn sich seine Amtszeit dem Ende nähert. Im jüngsten Schritt, U.S. hat Chinas führenden Smartphone-Hersteller XiaomiCorp (OTC:XIACF) und seine drittgrößte Bohrer CNOOC Ltd (NYSE:CEO) auf der schwarzen Liste Firmen hinzugefügt – Verbot sie von amerikanischen Investitionen aufgrund von Verbindungen mit dem chinesischen Militär, Bloomberg berichtete am Donnerstag.

