"TrumpGun - make party great again" / Nürnberger Unternehmen entwickelt ein völlig neuartiges Party Gadget

Nürnberg (ots) - Die Erfinder des ROLLERCOASTERRESTAURANT und des KartingerKartCoaster entwickeln einen völlig neuen Party-Cocktail-Mixer. Auf vieleGetränkeflaschen mit alkoholfreien Getränken kann die TrumpGun aufgeschraubtwerden. Gängige Shots mit Whisky, Wodka oder anderen alkoholhaltigen Getränkenwerden mit einem Tropfeinsatz versehen und seitlich an die TrumpGunangeschraubt. Trinkt man dann aus der an der Flasche befestigten TrumpGunvermischt sich automatisch Alkohol aus dem angedockten Shot mit dem durch dieTrumpGun fließende Getränk.Schraubt man mehrere TrumpGun in Reihe an die Flasche mit dem alkoholfreienGetränk kann man verschiedene Shots andocken und so beim Trinken einenindividuellen Cocktail mixen."Try it & Love it: Your Party-Life will change today!" sagt der Geschäftsführerder HeineMack GmbH in Nürnberg, Michael Mack. "Unser Internetshop ist ab sofortonline. Die TrumpGun ist das ideale Weihnachtsgeschenk und der Party-Hit fürSilvester, den Karneval sowie Feiern & Festivals. In den nächsten Wochen werdenwir noch eigene TrumpGun - Shots auf den Markt bringen. Geplant sind einTrumpGun Whisky, ein TrumpGun Vodka, ein TrumpGun Rum sowie ein TrumpGun Likör",sagt Mack.Infos & Shop unter www.trumpgun.com;Instagram: trump_gun;Facebook: TrumpGunPressekontakt:Alina Mack0911/323793-0info@heinemack.com