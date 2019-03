Truly: So könnte es weitergehen!

Für die Aktie Truly stehen per 27.03.2019, 07:51 Uhr 1,27 HKD an der Heimatbörse Hong Kong zu Buche. Truly zählt zum Segment "Elektronische Komponenten".

Truly haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 13,36 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten) von 43,36. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Truly auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Truly-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,26 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,28 HKD) weicht somit +1,59 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (1,24 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,23 Prozent), somit erhält die Truly-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Truly-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Truly ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Truly-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,95, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.