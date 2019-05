Truly: Interessante Aussichten?

Der Truly-Kurs wird am 26.05.2019, 02:00 Uhr an der Heimatbörse Hong Kong mit 1,16 HKD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Komponenten".

Truly haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Truly auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Truly sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Truly weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,32 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 2,13 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,81 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Truly in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Truly haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Truly bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.