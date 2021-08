Trulieve-Cannabis-Aktie: 2,1-Milliarden-Dollar-Deal!

Das Cannabisunternehmen Trulieve Cannabis Corp. (CSE:TRUL) (OTCQX:TCNNF) hat in seinem Unternehmen in Northampton, Massachusetts, erfolgreich ein Pilotprogramm für den Verkauf seiner Cannabis-Klone in Premium-Qualität gestartet.

Das Unternehmen mit Sitz in Tallahassee, Florida, gab bekannt, dass es derzeit der einzige Betreiber in mehreren Bundesstaaten ist , der Heimanbauern seine Produkte in Form von konsistenten, gesunden und erstklassigen Pflanzen zur Verfügung



