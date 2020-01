Trümpfe / Kommentar von Friedrich Roeingh zu Merkel und Erdogan

Mainz (ots) - Wer sich nicht mit Schurken abgeben will, darf nicht in diePolitik gehen. Keine Provokation, auch keine verbrecherische Politikrechtfertigen auf internationaler Ebene Gesprächsverweigerung. Gut also, dassAngela Merkel die Einweihung eines neuen Campus der Türkisch-DeutschenUniversität in Istanbul zu einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten genutzthat. Greifbare Ergebnisse zeitigen solche Gespräche in der Regel nicht. Undhinter allem, was auf der Oberfläche kommuniziert wird, zeigen sich im Zweifelnicht die wahren Absichten. So verbarg sich hinter Erdogans betont herzlichemEmpfang für die "geschätzte Freundin" gewiss noch kein Kurswechsel in seinerDeutschland- und Europa-Politik. Diese Charme-Offensive war vor alleminnenpolitisch motiviert. Auf der anderen Seite tut Merkel gut daran, mitErdogan in Kontakt zu bleiben. Für den von Berlin angestoßenen Libyen-Prozessist er ein unerlässlicher Gesprächspartner. Und der Flüchtlingsdeal zwischenEuropa und der Türkei ist keineswegs so tot, wie er von Beobachtern gern erklärtwird. Solange syrische Flüchtlinge auf den griechischen Inseln unterschlechteren Bedingungen vegetieren als in türkischen Lagern, gibt es schon garkeinen Grund, sich bei diesem Thema über die Türkei zu erheben. Europa tutrichtig daran, die Versorgung der Flüchtlinge in der Türkei auch weiterhin mitMilliarden zu unterstützen. Und es ist mitnichten so, dass die EU keinDruckmittel habe, um zumindest einen Großteil des Geldes bei ihnen ankommen zulassen. Schließlich drängt die Türkei in Zeiten wirtschaftlicher Verunsicherungauf eine Zollunion mit der EU. Auch Europa hat Trümpfe.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65597/4502071OTS: Allgemeine Zeitung MainzOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell